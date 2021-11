Halfpipe-Elite rund um Shaun White am Kitzsteinhorn zu Gast

Die Freestyle-Elite aus Ski- und Snowboardsport bereitet sich auf die ersten Halfpipe-Bewerbe im Weltcup - und auf die Olympischen Spiele in Peking - vor. Während die Kollegen aus der Sektion Big Air teils in Tirol am Stubaier Gletscher gastierten, trafen sich die Halfpipe-Spezialisten der Welt in der vergangenen Woche im Salzburgerland.

Mit dabei war bei den Snowboard-Männern unter anderem das gesamte Podium der bisher letzten Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Der bronzene Australier Scotty James trainierte ebenso in der Superpipe am Kitzsteinhorn-Gletscher wie Silbermedaillengewinner Ayumu Hirano aus Japan. Sogar US-Snowboard-Superstar Shaun White ist auf seiner Europa-Tour vergangene Woche in Kaprun gewesen.