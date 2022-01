Snowboard-Ikone Shaun White zittert um fünfte Olympiateilnahme

Shaun White will es eigentlich noch einmal wissen. Doch der 35-jährige dreifache Olympiasieger aus Kalifornien muss um seine Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Peking weiter zittern. Am Samstag gab das US-Ski- und Snowboardteam seinen Freestyle-Kader bekannt. Vorerst nicht dabei: Shaun White.