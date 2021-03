Shaun White landet beim Comeback auf Rang vier

In den vergangenen 13 Monaten hat Yuto die wichtigsten Events (US Open, X-Games, Weltmeisterschaft) alle für sich entschieden. Aber die Motivation für Whites Comeback ist klar: Im Idealfall holt er nächsten Februar in Peking zum vierten Mal in der Halfpipe Olympia-Gold. White stand in Aspen in zwei seiner drei Finalläufe einen „Double Cork 1440“. Mit diesem Trick, zweimal hintereinander in die Halfpipe gelegt, triumphierte er bei Olympia 2018 in Pyeongchang bei seinem bis Sonntag letzten Wettkampf.

Österreich war in der Halfpipe in Aspen nur bei den Freestyle-Skifahrern vertreten. Andreas Gohl landete als bester ÖSV-Athlet auf Rang 18. Der Sieg ging an den US-Amerikaner Aaron Blunck.