"Feierbiest" Mayer: So hält es der Olympiasieger mit dem Zapfenstreich

So ruhig und besonnen Matthias Mayer nach seinen Triumphen bei Interviews meistens wirkt, so ausgelassen ist der Kärntner normal beim Apres Ski und den Feierlichkeiten. Wer erinnert sich nicht an die Bilder von den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi, als er nach seinem Abfahrts-Triumph im Österreich-Haus sich das Hemd vom Leib riss und mit nacktem Oberkörper tanzte.