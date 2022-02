Mayer schrieb Ski-Geschichte und übertrumpfte Sailers Olympia-Rekord

Grund zur Freude hatte natürlich auch ÖOC-Präsident Karl Stoss, der über die fünfte österreichische Medaille bei diesen Winterspielen jubelte: "Das ist ein ganz großartiger Tag, mit dieser Goldmedaille wird er auch wirklich ein olympischer Hero. Drei Goldene und eine Bronze, und das in drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen. Ich freue mich unglaublich für den Matthias. Damit geht er ganz sicher in die Geschichte ein. Eine große Beständigkeit über einen so langen Zeitraum. Das ist einfach riesig."