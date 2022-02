Olympia-Bronze in der Abfahrt: Wie ÖSV-Star Mayer Geschichte schrieb

Den bald 35-jährigen Schweizer darf man nun in einem Atemzug mit seinem Landsmann Bernhard Russi nennen. Wie der Designer der Olympiapisten in Yanqing zählt Beat Feuz nun zum elitären Kreis jener Abfahrer, die in ihrer Karriere Weltmeister und Olympiasieger geworden sind. „Den Sieg widme ich meiner Freundin, die mit zwei Kindern zu Hause alles managt, damit ich am Start den Kopf freihabe und alles riskieren darf und kann“, sagte Feuz, der in Oberperfuss bei Innsbruck lebt.