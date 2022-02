Der Tiroler hatte zwar bereits in sämtlichen Trainingssprüngen aufgezeigt und war dabei der konstanteste Österreicher, doch richtig auf der Medaillenrechnung hatte ihn tatsächlich kaum jemand. In den mehr als zwei Jahrzehnten, die Fettner im Weltcup springt, war er vornehmlich als Platzspringer verschrien.

Drei Mal war er in seiner langen Karriere auf dem Podest gestanden, zwei Mal schaffte er es, den Gesamtweltcup in den Top 20 zu beenden. In all den Jahren seit dem Durchbruch als 15-Jähriger mit dem fünften Platz in Bischofshofen (2001) war Manuel Fettner zwar irgendwie immer dabei, aber selten einmal wirklich mittendrin.

Immer im Schatten

Das Pech des Tirolers war, dass er in der Zeit der Superadler sprang, als Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer & Co. eine Trophäe nach der anderen einflogen und es schwer war, überhaupt einen Platz im österreichischen Team zu ergattern.