Rodler bleiben in der Erfolgsspur: Olympia-Silber für Wolfgang Kindl

Österreichs Rodler bleiben in der Erfolgsspur. Vier Jahre nach der Goldmedaille von David Gleirscher in Pyeongchang, durfte Rot-Weiß-Rot am Sonntag auch im Eiskanal von Peking jubeln.

Dieses Mal veredelte Wolfgang Kindl seine Karriere. Der 33-jährige Tiroler gewann im Einsitzerbewerb die Silbermedaille. Geschlagen wurde er bei seinen vierten Olympischen Winterspielen nur vom Deutschen Johannes Ludwig.

Mehr dazu in Kürze