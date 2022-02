Rodel-Olympiasieger Gleirscher: "Keine Marcel-Hirscher-Dimensionen"

Es sei danach schon einiges auf ihn eingeprasselt, erz├Ąhlt David Gleirscher. "Aber wir reden hier immer noch vom Rodeln. Das hat bei mir keine Marcel-Hirscher-Dimensionen angenommen."

Auch wenn er gerade in den Tagen vor dem am Samstag beginnenden Einsitzer-Bewerb als Titelverteidiger ein gefragter Mann war. Der Olympiasieger von 2018 sieht sich selbst nicht in der Favoritenrolle. Zu durchwachsen war die bisherige Saison, zu fehlerhaft waren seine L├Ąufe, zu oft kam er auf der Suche nach der schnellsten Linie vom Kurs ab. Im Training auf der Olympiabahn in Yanqing hatte der 27-J├Ąhrige einmal auch einen Sturz fabriziert.