Klammer bis Strobl: Was aus Österreichs Abfahrts-Olympiasiegern wurde

Hotelier Stock, 63 Jahre

Für Olympia 1980 in Lake Placid verpasste Klammer die Qualifikation, weil er nach einem Markenwechsel nicht mit dem neuen Material zurechtkam. Just mit jenen bocksteifen Kneissl-Latten, die Leonhard Stock als einer der wenigen so kraftvoll beherrschte, dass er noch kurz vor dem Kneissl-Konkurs am White Face Mountain die Konkurrenz erblassen ließ. Dabei hatte Trainerfeldwebel Karl Kahr zwei Wochen davor zu uns Journalisten gemeint: „Den braucht ihr gar net erst interviewen. Der Leo ist net fit. Den nehmen wir net nach Amerika mit.“