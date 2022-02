Heute vor 66 Jahren: Als Toni Sailer zum Star wurde

Er war hierzulande der erste Popstar des Sports. In den 1950ern, einer Zeit, in der sich die neue Generation nach Helden sehnte, wurde sein Name in einem Atemzug mit James Dean oder Elvis Presley genannt. Am 3. Februar 1956 vollendete der damals 20-jährige Toni Sailer seine Goldsammlung bei den Olympischen Winterspielen in Cortina mit dem Triumph in der Abfahrt.

Schon zuvor hatte der Kitzbüheler im Riesenslalom und im Slalom die Konkurrenz mit heute undenkbaren Vorsprüngen düpiert. In der Abfahrt waren es dreieinhalb Sekunden. Dabei hätte es diesen historischen Tag um ein Haar nicht gegeben: Wenige Minuten vor dem Start riss ihm der Riemen der Skibindung, der Südtiroler Trainer Hansl Senger half aus und rettete Sailer Gold (damals gleichbedeutend mit dem WM-Titel).