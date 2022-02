Matthias Mayer: "Seit ich Kind bin, mag ich den olympischen Gedanken"

Doch ohne Ordensverleihung konnte die Siegesfeier des Triple-Olympiasiegers in seinem Heimatort Afritz am Samstag natürlich nicht über die Bühne gehen. So existiert nun in Kärnten eine brandneue Sportverdienstmedaille.

Für Maximilian Linde, den Afritzer Bürgermeister, ist die spontane Organisation einer Olympiasiegerfeier alle vier Jahre jedenfalls fast schon eine Gewohnheit: Seit acht Jahren liegt der Ort im Goldrausch. Mayer selbst lässt im KURIER-Interview seine Siege Revue passieren.

KURIER: Herr Mayer, bei Olympischen Spielen performen Sie am Punkt. Bei Weltmeisterschaften gab es noch keine Medaille. Was können Sie, was andere nicht können, um alle vier Jahre zu gewinnen?