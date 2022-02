Platz elf im Massenstart für Langläuferin Teresa Stadlober

Teresa Stadlober hat im letzten Rennen ihrer so erfolgreichen Olympischen Winterspiele in Peking die Top Ten knapp verpasst. Die 29-jährige Salzburgerin kam im Massenstart über 30 km am Sonntag in Zhangjiakou als Elfte ins Ziel. Die Bronzemedaillengewinnerin im Skiathlon hatte 3:42,5 Minuten Rückstand auf die hoch favorisierte norwegische Siegerin Therese Johaug.

Johaug, die nach ihren Erfolgen im Skiathlon und über 10 km klassisch ihre dritte Goldmedaille 2022 und insgesamt ihr viertes Olympia-Gold gewann, siegte souverän vor der US-Amerikanerin Jessie Diggins (+1:43,3) und der Finnin Kerttu Niskanen (+2:33,3), die im Finish noch die Schwedin Ebba Andersson abfing.