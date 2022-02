ÖSV-Präsidentin Stadlober: "14 Medaillen sind einfach großartig"

Stadlober erinnerte daran, dass am Sonntag noch zwei Entscheidungen mit österreichischer Beteiligung anstehen. Neben dem verschobenen Alpin-Ski-Teambewerb ist auch ihre Tochter Teresa noch im Langlauf-Massenstart im Einsatz. Dies seien Bewerbe, in denen "möglicherweise noch die eine oder andere Medaille dazukommen kann", meinte Stadlober, was an ihrem Gesamtbefund nichts ändere. "Ich bin hochzufrieden und bin dankbar und stolz auf das gesamte Team. Es wurde hervorragend gearbeitet. Ich glaube, wir waren gut vorbereitet und daher auch diese tolle, großartige Bilanz."

Die Winterspiele von Peking fielen mit bisher 14 Medaillen für den Skiverband - sechsmal Gold, fünfmal Silber und dreimal Bronze - erfolgreicher als vor vier Jahren in Pyeongchang (11/viermal Gold) aus. Österreichs Skiverband stellt mit Ausnahme der Kufen-Eissportarten alle Olympia-Teilnehmer. Gesamt hält das ÖOC-Team bei diesen Winterspielen bei 17 Medaillen.