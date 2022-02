Hass-Kommentare: Mikaela Shiffrin geht in die Offensive

Noch nie in ihrer Karriere fiel Mikaela Shiffrin so oft bei einer Großveranstaltung aus. Nach den Ausfällen im Riesentorlauf und Slalom scheiterte sie in der Kombination am Donnerstag auf dem Weg zu Gold. „Das fühlt sich alles nur noch wie ein Witz an.“

Wie ein schlechter Witz. Auch die Kommentare in sozialen Medien waren für die 26-jährige Ausnahmeathletin nicht zum Lachen. Die Amerikanerin, die bei Weltmeisterschaften und Olympia bereits acht Goldmedaillen gewonnen hatte, wird im Internet brutal beleidigt, weil sie in Peking noch keinen Erfolg hatte.