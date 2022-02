Die Athleten geben alles bei Olympia - zuerst ihre Daten an China

„Wir haben immer spezielle Handys, spezielle Computer mit nach China genommen“, erzählt Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik dem KURIER. Dass Daten von den Geräten „abgesaugt“ werden, wisse jeder, der sich näher mit China beschäftigt. Denn wer sich in China aufhält, finde sich im Grunde damit ab, seine Daten mit der Regierung zu teilen, sagt der Buchautor und Journalist Mark Dreyer in Peking zum KURIER. „Wir verwenden WeChat für alles. Nachrichten, Steuern zahlen, Essen bestellen, all diese Apps sind in das WeChat-System integriert.“