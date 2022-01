In China schließen wieder die Häfen: Neue Lieferengpässe befürchtet

In der chinesischen Hafenstadt Tianjin mit 14 Millionen Einwohnern, die nur 100 Kilometer von Peking entfernt ist, sorgen derzeit 130 mit Omikron Infizierte für Aufregung. Denn anders als in Europa bleibt China vorläufig bei seiner harten „Null-Covid-Strategie“ und schließt wieder Häfen. So knapp vor Beginn der Olympischen Spiele in drei Wochen wird kein Risiko eingegangen.

Volkswagen und Toyota haben bereits in der Vorwoche ihre Werke in Tianjin heruntergefahren. An dem Standort betreibt VW zusammen mit seinem chinesischen Partner FAW ein Komponentenwerk und eine Produktionsstätte für Automatikgetriebe. Regelmäßige Testungen reichen nicht, die Stadt wurde komplett abgeriegelt.