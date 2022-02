Wifo-Chef Felbermayr: "Ohne russisches Gas Rezession in Europa"

Österreichs Banken seien in Russland in Relation stärker engagiert als der Rest der EU, erklärte Felbermayr. Hierzulande ist die Raiffeisen Bank International am stärksten betroffen. Insgesamt haben die heimischen Banken laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 17,5 Milliarden Dollar an Russland-Krediten in ihren Büchern. Das Obligo in der Ukraine liegt bei 4,1 Milliarden Dollar.

Kurzfristig könne Russland auch scharfe Sanktionen ohne großen Schaden überstehen. Das Land lebt seit 2014 mit Sanktionen, die laufend angezogen wurden. Die bestehenden Beschränkungen kosten die russische Wirtschaft im Jahr rund 30 Milliarden Euro an Wertschöpfung, rechnete der Wifo-Chef vor.

Österreichs Handel mit Russland sei in den vergangenen acht Jahren um 40 Prozent eingebrochen. In Summe seien damit drei Milliarden Euro an Wertschöpfung (Arbeits- und Kapitaleinkünfte, Steuern) verloren gegangen. Die EU sei für Russland der "mit Abstand wichtigste Exportmarkt, umgekehrt ist das nicht der Fall".