Es ist wohl einer der bemerkenswertesten Auftritte, die Putin in seiner nun 22-jährgen Karriere an der Spitze Russlands abliefert, und das nicht im positiven Sinne. Sowohl die Inszenierung, die frappant an das alte Zentralkomitee-Abnicken erinnert, als auch der Inhalt. "Selbst Stalins Reden zur internationalen Politik waren näher an der Wahrheit", schreibt etwa Carlo Masala, Politikwissenschaftler an der Münchner Bundeswehr-Universität. Tatjana Stanowaja, Chefin vom Think Tank R.Politik und eine der profiliertesten und bestvernetzten russischen Politikwissenschaftlerinnen, analysiert, er agiere abgehoben und habe sich "auf die dunkle Seite der Geschichte geschlagen".

Sie ist mit dieser Einschätzung nicht ganz allein. Viele russische Beobachter waren irritiert über die vielen bizarren Details der letzten Tage, von den plump gefälschten "Beweisen" für Angriffe der ukrainischen Seite im Donbass bis hin zur Zahlenmystik und der Olympiafixierung des Präsidenten. Dass die kriegerischen Auseinandersetzungen in Georgien 2008, um die Krim 2014 und jetzt im Donbass alle rund um Olympische Spiele begannen, belächelten Beobachter bisher; ebenso wie die Tatsache, dass der Georgienkrieg ausgerechnet am 8.8.2008 begann. Dass das russische Außenministerium seit Kurzem auf Twitter ein Symbolbild hat, dass den 22.2.2022 zeigt – also just jenen Tag, an dem Putin seine Donbass-Einmarschpläne verkündete – , ist aber wohl mehr als eigenartig.