Was das Aus für Nord Stream 2 bedeutet

Bisher hat Russland seine Lieferverpflichtungen stets eingehalten – selbst während des Kalten Krieges. Im vergangenen Jahr waren die Europäer allerdings vor den Kopf gestoßen, denn Gazprom weigerte sich weitgehend, zusätzliche Mengen zu liefern, obwohl die Preise in Europa hoch und Kapazitäten in den Pipelines frei waren. Verstanden wurde das als Druck auf die Zulassung von Nord Stream 2. Russland hat in Europa zwar einen stabilen Abnehmer, verkauft inzwischen aber auch vermehrt Gas nach Asien.

Nicht gleich kalt, aber teurer

Analysten zufolge sollten die europäischen Gasvorräte bis zum Ende des Winters reichen. In Österreich sind die Gasspeicher laut der Regulierungsbehörde E-Control jedenfalls ausreichend gefüllt, den Bedarf der Haushalte deutlich über die Heizperiode hinaus abzudecken. Allerdings müssen sie im Sommerhalbjahr auch wieder aufgefüllt werden. Ohne ausreichende russische Gaslieferungen wird das nicht gehen.