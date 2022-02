Serbische Tabloide: "Die Ukraine hat Russland angegriffen!"

Aleksandar Vučić hat es zuletzt angekündigt: Aufgrund der Geschehnisse in der Ukraine wird wohl auch der Druck auf Serbien wachsen. Weshalb? Der größte der Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens ist seit Jahren darum bemüht, auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Einerseits schielt man Richtung EU-Beitritt, gilt seit dem 1. März 2012 auch offiziell als Beitrittskandidat und will sich deshalb nicht mit dem Westen anlegen. Parallel dazu pflegt man eine innige Freundschaft mit Russland.

Nun sieht sich Vučić in einer Zwickmühle. Während der Westen das Handeln Russlands im Ukraine-Konflikt verurteilt und Sanktionen schnürt, muss sich der ohnehin umstrittene serbische Präsident entscheiden. Wird er Wladimir Putin die Treue halten oder unterstützt er doch die Bemühungen seines Landes, den Anschluss an die Europäische Union zu schaffen? Für die meisten serbischen Analysten könnte gerade seine Position im Russland-Ukraine-Konflikt ausschlaggebend sein, ob Aleksandar Vučić auch über April hinaus in seinem Amt bleibt. Anfang April finden in Serbien nämlich die Präsidentschaftswahlen statt.

Die Tabloide in Serbien, die die Opposition als stärkste Waffe der Propaganda-Maschinerie Vučićs sehen, haben jedenfalls bereits klare Stellung bezogen. "Die Ukraine hat Russland angegriffen!" lautet die Schlagzeile auf der Titelseite des Blattes Informer. Einen Schuldigen für den "Kriegshorror" hat die Zeitung, die mit dem Prädikat "unabhängig" protzt, bereits ausfindig gemacht. "Die Amerikaner versetzen die Welt in einen Chaos-Zustand", heißt es in Großbuchstaben.