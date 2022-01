Die Hintergründe zur Ostsee-Pipeline Nord Stream 2

Ursprünglich waren an der Projektgesellschaft mit Sitz in der Schweiz mit E.ON (heute Uniper), Wintershall Dea, Shell, Engie und der österreichischen OMV auch fünf europäische Energieunternehmen beteiligt. Sie zogen sich aber 2016 aufgrund politischen Drucks zurück und beteiligen sich stattdessen nur mit jeweils zehn Prozent an der Finanzierung der Baukosten.

Keine Genehmigung

Die Gazprom-Tochter mit Sitz in der Schweiz hat jetzt aber ein Problem, denn um eine Betriebsgenehmigung von der deutschen Bundesnetzagentur zu bekommen, muss ein Unternehmen nach deutschem Recht organisiert sein. Gazprom gründet derzeit also eine Deutschland-Tochter, dann kann die Bundesnetzagentur das Prüfverfahren wieder aufnehmen. Das Ergebnis wird danach der EU-Kommission vorgelegt. Mit einer Entscheidung ist deswegen erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu rechnen.