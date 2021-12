Kann uns Putin einfach das Gas abdrehen?

Was hat das mit Politik zu tun?

Energie eignet sich als Druckmittel. Kritiker der Nord Stream 2 sehen darin vor allem ein geostrategisches Projekt, durch das Russland seinen Einfluss auf Europa ausweiten will. Die neue deutsche Regierung ist in der Frage gespalten: SPD-Kanzler Olaf Scholz sieht keinen Grund, sich in ein, wie er sagt, „privatwirtschaftliches Vorhaben“ einzumischen. Die Grünen hingegen haben die Pipeline schon in der Vergangenheit kritisiert und sprechen sich offen dafür aus, sie im Ukraine-Konflikt auch als Druckmittel einzusetzen. Die Ukraine ist ein wichtiges Transitland für russisches Gas nach Europa und kassiert dafür Gebühren. Wenn Russland Europa vermehrt über die Ostsee beliefert, entgehen Kiew also Einnahmen. Im schwelenden Konflikt um einen einen kolportierten drohenden Einmarsch ist der Gastransit nach Europa außerdem eine strategische Frage.

Was ist die Position Österreichs?

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist für die Inbetriebnahme der Pipeline. Sie sei "ein geostrategisches Projekt für die ganze EU" und sollte "nicht als Druckmittel gegen Moskau benutzt" werden. Der teilstaatliche Energiekonzern OMV ist mit 10 Prozent an der Finanzierung der Baukosten von Nord Stream 2 beteiligt.

Wird Gas jetzt noch teurer?

Die Großhandelspreise sind heuer stark gestiegen. Der österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) hat sich im Vergleich zum Dezember 2020 mehr als versechsfacht. Experten gehen davon aus, dass der Großhandelspreis zumindest noch bis Ende der Heizsaison hoch bleibt. Allerdings kommen die Verwerfungen nicht in diesem Ausmaß bei den Verbrauchern an. Das liegt zum einen daran, dass die Gasversorger langfristig einkaufen und so extreme Preisausschläge abfedern. Außerdem besteht die private Gasrechnung auch aus Netzkosten, Steuern und Abgaben, die nicht mit den Energiepreisen mitsteigen. Preiserhöhungen müssen von den Versorgern vorab angekündigt werden.