Was passiert, wenn Putin das Gas abdreht?

Sollte es – etwa im Zuge einer weiteren Eskalation in der Ukraine-Krise – dennoch so weit kommen, „würde es sicherlich knapp“, mit der Gasversorgung Europas. Ein Drittel des EU-Gasbedarfs kommt aus Russland, in Österreich ist es weit mehr als die Hälfte. Wie knapp es tatsächlich würde, hängt vom Wetter ab.