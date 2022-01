Im Ernstfall hätten die ukrainischen Streitkräfte einen großen Nachteil

Schon allein die unterschiedlichen Militäretats beider Staaten sprechen Bände: 778 Milliarden Dollar stehen 61,7 Milliarden gegenüber. Zwar verfügt Russland beispielsweise über mehr Panzer, doch ein offener Konflikt zwischen beiden Mächten gilt als ausgeschlossen. Er würde zu viele Risiken bergen. Würde das Szenario des raschen Angriffs Wirklichkeit, wären sowohl den USA als auch der EU in der Ukraine die Hände gebunden – zumindest in puncto militärischen Beistands. Doch wie steht es um die ukrainische Armee? Ohne Zweifel hat sich deren Situation seit 2014 verbessert – damals waren Moral und Material am Boden: Korruption, Misswirtschaft und veraltete Sowjet-Waffensysteme brachten die Ukraine in eine denkbar schlechte Situation. Seither hat sich auf dem Gebiet der Ausrüstung einiges getan: Mehr als 2,5 Milliarden Dollar haben die USA in die ukrainischen Streitkräfte investiert: Drohnen, Nachtsichtgeräte und – am allerwichtigsten – Javelin-Anti-Panzer-Lenkwaffen.