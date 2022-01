Annalena Baerbock in Moskau: Auf fast unschaffbarer Mission

In der Ukraine geht derweil die Angst um. Man befürchtet, dass die Russen die dortige Gas-Infrastruktur angreifen, um die Versorgung nach Europa zu unterbrechen – wenn der Westen friert, ist er erpressbarer, so das Kalkül; Nord Stream 2 wäre zudem nicht verhinderbar. An solche Theorien glaubt man auch in Washington. Dort will man Belege über eine bevorstehende „False-Flag-Operation“ haben, wonach der Kreml seine eigene militärische Infrastruktur angreifen wolle, um den Angriff der Ukraine in die Schuhe zu schieben.

Alles keine einfachen Aussichten für Baerbock also. Sie hat bei einem Besuch in Kiew am Montag zumindest ein paar kalmierende Signale an Moskau geschickt: Deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, wie Kiew sie sich wünscht, werde es mit ihr jedenfalls nicht geben. Ob das Lawrow und Putin milde stimmt, ist freilich fraglich.