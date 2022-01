Hybrider Krieg: Wie Moskau schwedische Kinder verängstigt

„Meine elfjährige Tochter ist extrem verängstigt und fragt mich, ob wirklich ein Krieg kommt“, schreibt eine schwedische Mutter auf Twitter. Ein Krieg? In Schweden?

Sieht man sich diverse Videos auf dem Portal TikTok an, so könnte man das glauben: Eltern berichten von gefälschten Zeitungs-Titelseiten, die einen russischen Einmarsch in Schweden vorhersagen, von Videoanleitungen, dass man Essen bunkern solle. Auch die Kinderrechtsorganisation BRIS hat laut Aftonbladet Anrufe einer Vielzahl verunsicherter Kinder und Jugendlicher registriert.