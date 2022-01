Liebesgrüße aus Moskau: Russland setzt im Ukraine-Konflikt auf Eskalation

Bei den Verhandlungen mit Vertretern der USA, der NATO und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte der Kreml die diplomatische Bühne in dieser Woche noch Vize-Außenminister Sergej Rjabkow überlassen. Nachdem die Gespräche, wie erwartet, fruchtlos geblieben waren, trat am Freitag der russische Außenminister und bekannte Hardliner Sergej Lawrow vor den Vorhang: "Wir werden nicht ewig warten", polterte der 72-Jährige. Und stellte ein klares Ultimatum: Russland bestehe innerhalb einer Woche auf einer schriftlichen Erklärung aus Washington und Brüssel, in der auf jede einzelne Forderung Russlands eingegangen werden müsse.