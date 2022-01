Moskau droht mit Militär auf Kuba und in Venezuela

Auch das dritte hochrangige Treffen binnen einer Woche brachte am Donnerstag keinerlei Entspannung. So enttäuscht zeigten sich die russischen Verhandler von den Gesprächen bei der OSZE in Wien, dass Vize-Außenminister Sergej Rjabkow gleich unverhohlen drohte: Er könne nicht ausschließen, dass Russland Soldaten auf Kuba und in Venezuela stationieren werde.

Ernste Bedrohung?

Moskau dreht damit weiter an der Schraube der Spannungen: Schon seit Wochen stehen an die 100.000 russische Soldaten und schweres Gerät an der Grenze zur Ukraine. Das schürt bei Russlands westlichem Nachbarn, aber auch in ganz Europa Ängste vor einer Invasion der russischen Armee in die Ukraine. Diese unmittelbare Bedrohung scheint so ernst, dass die USA mit Moskau zu verhandeln begonnen haben. Bisher allerdings, wie auch die Gespräche in Wien zeigten, ohne greifbares Ergebnis.