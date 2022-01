USA und Russland verhandeln über Ukraine-Krise: Was man sich erwarten darf

Gedämpfte Erwartungen

Die US-Regierung stellt sich darauf ein, dass die russische Seite einseitig Verhandlungszwischenstände publizieren wird und damit den Eindruck erwecken wolle, dass die USA und die NATO Zugeständnisse eingegangen wären.

In Wahrheit scheint kaum jemand auf US-Seite allzu hohe Erwartungen an die Gespräche aufkommen lassen zu wollen: „Wir gehen in diese Treffen mit einem Gefühl von Realismus, nicht Optimismus“, so ein Sprecher. Am Sonntagabend formulierte das Außenminister Antony Blinken beim Fernsehsender CNN deutlicher: Es sei schwierig, „in einer Atmosphäre der Eskalation mit einer Pistole am Kopf der Ukraine“ Fortschritte zu erzielen, so der Minister. Und weiter: „Ich glaube nicht, dass wir in der kommenden Woche irgendwelche Durchbrüche erleben werden.“

Der Leiter der russischen Delegation, Vize-Außenminister Sergej Rjabkow, gab sich im Vorfeld ebenfalls hart: „Wir gehen nicht mit ausgestreckter Hand dorthin, sondern mit einer klar formulierten Aufgabe, die zu den von uns formulierten Bedingungen gelöst werden muss.“