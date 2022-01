Warum die Ukraine seit jeher zwischen West und Ost steht

Der Truppenaufmarsch schreitet voran. Mehr als 100.000 Mann hat die russische Armee zu Jahresbeginn an der ukrainischen Grenze konzentriert. Schwere Waffen und Material rollen unaufhörlich an. Wladimir Putin scheint entschlossen, den Konflikt um die Ukraine auf die Spitze zu treiben. Westliche Experten sprechen offen von einem drohenden Krieg. Wieder ist die Ukraine, dieses Steppenland zwischen den Karpaten und dem Donbass, zerrissen zwischen Ost und West, so wie schon über viele Jahrhunderte. Ein KURIER-History-Rückblick auf eine wechselvolle Geschichte zwischen Zaren, Sultanen und der k.u.k-Monarchie.