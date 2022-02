Separatisten-Gebiete: Was Donezk und Lugansk wirklich wollen

"Russland spielt den Patron, der das Überleben der abtrünnigen Region sichert", sagt Irene Etzersdorfer, sie forscht an der Uni Wien zu ethnischen Konflikten und internationaler Konfliktlösung. Dieselbe Strategie hat Moskau in den 2000er-Jahren schon in anderen Gebieten erfolgreich erprobt, etwa in Abchasien und Südossetien (Georgien) oder in Transnistrien (Moldau).