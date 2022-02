Ukraine-Invasion am Mittwoch? Der Informations-Krieg tobt schon jetzt

Doch angesichts der immer dramatischeren Warnungen der USA bleibt offen: Greift Washington bewusst zu solch drastischen Szenarien - wie etwa ein drohender Angriff an Mittwoch - um Russland abzuschrecken? Sollen so die Pläne des Kreml durchkreuzt werden?

Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit, lautet ein altbekanntes Bonmot. Doch in der ukrainisch-russischen Krise wurde die Wahrheit schon jetzt von beiden Seiten in einer Informationsschlacht überrollt.

Die dichtesten Informationsnebel kommen aus Russland: Riesige Truppenverbände werden verlagert, Moskau aber bezeichnet sie als reine Manöver. Der Kreml weist jedes Wort von einer drohenden Invasion der Ukraine zurück, lässt aber die eigene Bevölkerung in den staatlichen Sendern von früh bis spät mit Sendungen beschallen, dass "die Ukraine bis an die Zähne bewaffnet an den Grenzen zu Russland"stünden. Bewusst wird der Westen im Unklaren gehalten, das Szenario, dass ein Krieg ausbrechen könnte, wird von Moskau aus immer angedeutet, aber nie ausgesprochen.

Von Filmen und Blutkonserven

Washington kontert auf diese Strategie der Unklarheit nun ebenfalls immer öfter mit unüberprüfbaren Informationen. Da war etwa die Rede von einem angeblich gefälschten Video, das Russland gedreht habe: Damit wolle man, hieß es wiederum aus Geheimdienstkreisen, dass Russland einen Einmarsch in der Ukraine provozieren wolle. Der angeblich geplante Film soll den Mord an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine zeigen: drastische Bilder von zerbombten Orten und Leichen.

Doch den Film hat bis heute niemand gesehen. Dass er überhaupt existiert, dafür blieben die Warner in Washington bisher alle Beweise schuldig.

Vor eingigen Wochen verbreitete eine Nachrichtenagentur Meldungen, wonach Russland bereits Blutkonserven an die Grenze befördere. Die Nachricht stützte sich auf drei anonyme US-Regierungsquellen und verstärkte so den Eindruck, dass ein Angriff unmittelbar bevorstehen könnte.

Das Dementi kam sofort - allerdings nicht von russischer Seite, sondern von der Ukraine. Diese Darstellung sei falsch, hieß es von Seiten der Regierung in Kiew.

Telefon-Diplomatie

Während die Spannungen steigen, laufen die diplomatischen Bemühungen zu einer Beilegung der Krise weiter auf Hochtouren. US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin wollen am Samstag Abend telefonieren. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron wird mit seinem russischen Amtskollegen sprechen. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz reist am Montag nach Moskau. Scholz wird am Dienstag erstmals als deutscher Kanzler in Moskau mit Putin zusammentreffen.