Worum geht es in der Ukraine genau?

Gibt es Chancen auf eine diplomatische Lösung?

Ja. Am Mittwoch haben sich Vertreter der Ukraine, Russlands, Frankreichs und Deutschlands in Paris getroffen, erstmals seit 2020 wieder. Dem Format wird am ehesten zugetraut, Lösungen zu erarbeiten, weil Frankreich und Deutschland schon seit Beginn der Krimkrise als Vermittler fungiert haben. Fraglich ist, welche Konzessionen der Westen Russland anbieten kann – Moskau fordert, dass die NATO eine mögliche Mitgliedschaft der Ukraine ausschließt und militärische Aktivitäten in der Ukraine, Osteuropa oder dem Kaukasus aufgibt. Zumindest Zweiteres ist undenkbar.

Womit droht der Westen?

Darüber soll Moskau einerseits bewusst im Unklaren gelassen werden, andererseits ist sich vor allem die EU uneins (siehe Artikel unten). So steht eine Sperre des Zahlungssystems Swift für Russland zur Debatte, auch eine Blockade der für Russland wichtigen Gaspipeline Nord Stream 2 wurde diskutiert – da steht Deutschland auf der Bremse. Die USA wiederum haben am Dienstag mögliche Maßnahmen durchsickern lassen, die Putin persönlich treffen sollen, zudem will man Russland über Exportkontrollen von westlicher Technologie abschneiden. Auch den Zugang zum Dollar könnten die USA versperren, was für Moskau sehr schmerzhaft wäre – viele Bürger und Unternehmen könnten dann keine Routinetransaktionen wie Gehaltsabrechnungen durchführen.