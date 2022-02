"Schaden für beide Seiten": So trifft die Ukraine-Krise Österreichs Wirtschaft

Voest-Sprecher Peter Felsbach sagte zum KURIER: „Eisenerz ist Schüttgut, also weltweit verfügbar. Aber das Erz aus der Ukraine ist von der Qualität her gut, hat einen Preisvorteil und der Transport nach Österreich per Bahn oder Schiff ist eingespielt. Die Ukraine war durch alle Krisen hindurch ein vertrauensvoller Lieferant. Momentan läuft alles wie gehabt, aber sollte sich daran etwas ändern, sind wir vorbereitet und hätten alternative Bezugsquellen.“

Neben den Erzen ist die Ukraine einer der weltgrößten Agrar-Produzenten und -exporteure. Beispiel Äpfel: Weil das Großerzeugerland Polen seine Früchte wegen der bereits vorhandenen Sanktionen nicht mehr nach Russland liefert, kommen die günstigen, polnischen Äpfel auf den europäischen Markt. Und die heimischen Apfelbauern können mit den Preisen nicht mithalten. Laut ORF-Steiermark sorgen sich die steirischen Apfelbauern vor einer richtiggehend bedrohlichen Situation.

Bumerang-Effekt zu erwarten

Freilich bangen nicht nur die Voest oder die Apfelbauern wie es weiter geht im Russland-Ukraine-Konflikt. Insgesamt verstand sich die heimische Wirtschaft stets als Brückenbauer und hofft auch jetzt, dass die Sanktionen gegen Moskau nicht allzu scharf ausfallen. Droht doch ein gewisser Bumerang-Effekt – etwa bei den seltenen Industrie-Metallen, die vor allem Russland besitzt und exportiert. Konkret geht es um Nickel oder Paladium oder auch Kobalt.

Auf diesen Aspekt weißt Gunter Deuber, Leiter der Volkswirtschaft in der Raiffeisenbank International, hin. Die Abhängigkeiten in diesem Bereich der seltenen Industriemetalle spiegle unseren rohstofflastigen Außenhandel wider, sagt der Experte. Deuber: „Russland könnte diese Karte ganz smart spielen, um auf der anderen Seite die für seine Einnahmen wichtigen Energie-Exporte unangetastet zu belassen. Diese Komponente möglicher Gegenmaßnahmen wird in der aktuellen Sanktionen-Debatte noch unterschätzt.“