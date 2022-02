Vučić, Trump und Xi: Wer (noch) hinter Putin steht

Wenig überraschend kann Moskau auf die Unterstützung Kubas zählen: In einem Bericht über Russlands Anerkennung zweier sogenannter Volksrepubliken in der Ostukraine hieß es am Dienstag bei Granma, der Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas: "Der Kreml agiert sehr zurückhaltend und ruft zu einer friedlichen Lösung auf, während Europa die Flammen anfacht und das Feuer schürt." Nach der Kubanischen Revolution von 1959 war die Sowjetunion bis zu ihrem Zerfall der wichtigste Verbündete des sozialistischen Karibikstaates, die Kommunistische Partei ist die einzige in Kuba zugelassene.

Der autoritäre Präsident Venezuelas, Nicolás Maduro, sagte in einer TV-Rede Putin seine "volle Unterstützung bei der Verteidigung des Friedens in Russland, bei der Verteidigung des Friedens in der Region und bei der mutigen Verteidigung seines Volkes zu".

Auch der Präsident Nicaraguas, Daniel Ortega, äußerte Wohlwollen über das Vorgehen des russischen Präsidenten Putin. Russland verteidige sich lediglich, sagte Ortega in einer Rede am Montag. Dem früheren linken Revolutionär werfen viele in dem mittelamerikanischen Land vor, sich zum Diktator gewandelt zu haben.

China: Interessensbündnis statt Freundschaft

Besonders gespannt ist man, wie sich China positionieren wird: Zur Eröffnung der Winterspiele in Peking haben die Präsidenten Chinas und Russlands, Xi Jinping und Putin, Einigkeit demonstriert.