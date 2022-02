Ukraine-Krise: OMV schwenkt vom Russland-Kurs ab

Mit dem Einstieg am zweitgrĂ¶ĂŸten Gasfeld weltweit wird es jetzt allerdings nichts. Noch ist es nicht offiziell, aber das Projekt wird entsorgt, wie man hört. Genaueres wird OMV-Boss Alfred Stern am 16. MĂ€rz bei der PrĂ€sentation der neuen Strategie bekannt geben. FĂŒr die Minderheitsbeteiligung von knapp unter 25 Prozent wĂ€ren 905 Millionen Euro an Gazprom abzuliefern gewesen, der KURIER berichtete. Mit dabei wieder Wintershall, Ex-Arbeitgeber von Seele. UrsprĂŒnglich war der Abtausch der OMV-Beteiligung in Norwegen fĂŒr diesen Deal vorgesehen, aber die Norweger wollten Gazprom nicht im Land haben. Was eigentlich von Beginn an klar war. Also sollte die OMV in Cash zahlen.

"Orden der Freundschaft"

Putin-Versteher Seele, dem der russische PrĂ€sident den „Orden der Freundschaft“ umhĂ€ngen ließ, hatte die OMV strategisch ganz auf Russland ausgerichtet. Um 1,75 Milliarden Euro kaufte sich die OMV 2017 in das riesige sibirische Gasfeld Juschno Russkoje ein. Russland sei die neue Kernregion der OMV, die damit „in eine neue Liga“ aufsteige, schwĂ€rmte Seele damals. Die Gesamtproduktion der OMV erhöhte sich durch den Deal um ein Drittel, ein Viertel der gesamten OMV-Förderung kam damit aus Russland. Der Einstieg bei Juschno Russkoje stĂ€rke der OMV auch den RĂŒcken fĂŒr Nord Stream 2, argumentierte Seele.Er ist seit 2012 PrĂ€sident der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer.