Pressestimmen: So schreiben Westen und Osten über Ukraine-Krise

Wer steht hinter Putin und wer nicht? Das Ost-West-Gefälle merkt man auch in den internationalen Medien zum russischen Einmarsch in die Ostukraine und den westlichen Sanktionen gegen Russland heute Mittwoch:

The Guardian (London):

"Es kommt jetzt auf die Einigkeit des Westens an. Russland verfügt über Devisenreserven und profitiert von den hohen Energiepreisen, während der Westen entscheiden muss, wie weit er inmitten einer Krise der Lebenshaltungskosten gehen will. Die Aussetzung der Zertifizierung für die Nord Stream 2-Pipeline durch Deutschland war ebenso bemerkenswert wie willkommen. Doch die erste Nord Stream-Pipeline deckt bereits zwei Drittel des deutschen Energiebedarfs. Und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat erklärt, dass die EU-Sanktionen nicht den Energiesektor treffen sollten.

Derweil sind die von Großbritannien verhängten Sanktionen trotz des Getöses Boris Johnsons ausgesprochen schwach. Sie betreffen fünf Banken und drei Oligarchen, gegen die die USA schon vor Jahren vorgegangen sind - das ist kaum das versprochene harte Durchgreifen gegen die Kleptokratie und es ist schwächer als die Maßnahmen der EU."

Frankfurter Allgemeine Zeitung:

"(...) Putin sucht die Konfrontation. Ob ihn die Androhung wirtschaftlicher Sanktionen davon abschreckt, mit militärischer Gewalt die Grenzen in Europa zu revidieren, ist noch offen. In jedem Fall muss die NATO ihre Fähigkeit zu militärischer Abschreckung in Europa stärken. Dazu gehört, woran Putins Vorführung von Atomraketen aller Art erinnerte, auch die Abschreckung mit Nuklearwaffen. Die NATO verlässt sich dabei vor allem auf das Arsenal Washingtons. Die Amerikaner nimmt Putin auch deshalb ernst. Doch können die Europäer, man denke an Trump, sich nicht darauf verlassen, dass der amerikanische Atomschirm ewig über ihnen aufgespannt bleibt. Die Ukrainer, die ihre Atomraketen gegen wertlose Sicherheitsgarantien abgaben, erleben gerade, was einem dann widerfahren kann."

Neue Zürcher Zeitung (NZZ):

"Mit der bloßen Stationierung von Truppen in den abtrünnigen Gebieten hat Moskau bisher wenig gewonnen, da es diese Gebiete schon seit 2014 kontrolliert. Dass es Putin dabei belassen wird, ist wenig wahrscheinlich. Putin will aller Voraussicht nach mehr.

Deshalb wäre es falsch, wenn sich der Westen jetzt aus Rücksicht auf mögliche weitere Verhandlungen zurückhielte, um Putin nicht zu vergraulen. Er würde damit bloß nach Putins Pfeife tanzen. Vielmehr sollte der Westen sich stark, einig und bereit zu harten Sanktionen gegen das russische Unrechtsregime zeigen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Putin hat der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen. Er hat die wichtigste Verhandlungsbasis beerdigt. Und er ist vor den Augen der Welt in die Ukraine einmarschiert. Wenn Europa auf diese Eskalation zaudernd reagiert, verliert es seine Glaubwürdigkeit als Gegenmacht, die dem russischen Imperialismus entgegentritt. Die Folgen wären fatal."

Magyar Nemzet (regierungsnahe, Budapest):

"Das Schachspiel, dem derzeit die ganze Welt zusieht, spielt Wladimir Putin mit sicherer Hand. Dem Westen ist er stets einen Zug voraus. Für den Westen war Boris Jelzin ein guter russischer Führer - er unterschrieb, was man ihm vorlegte. (...) Damit war es unter Putin vorbei. In eineinhalb Jahrzehnten (...) schuf er ein starkes Russland. Vor acht Jahren ließ er mit der Krim(-Annexion) erahnen, dass dies nur der Anfang war. Es kann gut sein, dass die offen in den Donbass eingerückten russischen Truppen nunmehr dem Westen zu nahe gekommen sind. Doch lässt sich der Globus auch so betrachten, dass die amerikanischen Truppen in Polen oder Rumänien Moskau zu nahe gekommen sind. (...) Die Okkupation des Donbass ist zwar ein wichtiger Zug - doch ist er nur der eines Bauern auf dem Schachbrett und nicht der Angriff des Turms auf die Dame."