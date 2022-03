Der milliardenschwere Exodus der Ölmultis

Der Dritte im Bunde war am Montagabend Equinor. Der staatlich kontrollierte norwegische Energiekonzern stoppt alle Investitionen in Russland und zieht sich aus sämtlichen Partnerschaften mit russischen Firmen zurück. Erst vergangenes Jahr hat Equinor 1,1 Mrd. Euro in Russland investiert. Am Dienstag erklärte der französische Energiekonzern Total, kein Geld in neue Projekte in Russland zu investieren. Zu seiner Beteiligung am Gasförderer Novatek äußerte sich Total nicht.

Politischer Druck

Alle vier Unternehmen beschrieben ihre Entscheidung als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine. Equinor-Chef Anders Opedal erklärte, der Konzern sei „zutiefst erschüttert“, und Shell-Chef Ben van Beurden sprach von einer Entscheidung aus Überzeugung: "Wir können – und werden – nicht tatenlos zusehen."