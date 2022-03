Notfallplan bei Raiffeisen? Bank denkt nicht an Rückzug aus Russland

Die RBI zählt zu den größten Kreditgebern in Osteuropa und wäre mit so einem Schritt die erste europäische Bank, die Russland verlässt. Die RBI würde sich vor weiterem Schaden schützen. Sie ist seit 30 Jahren in Russland tätig, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

"In einer solchen Situationen lässt man das Geschäft normalerweise fallen", sagte eine der mit der Situation vertrauten Personen. Denkbar wären in einem solchen Fall zwei Szenarien: Einerseits die Übertragung des Geschäfts in Russland an einen neuen Eigentümer oder andererseits die vorübergehende Einstellung der Aktivitäten in dem Land, sagte die Person. Ein solcher Schritt müsste aber in Abstimmung mit der russischen Zentralbank erfolgen, die möglicherweise ihre eigenen Bedingungen auferlegte, fügte der Insider hinzu.