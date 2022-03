Wie sich Putin seinen treuesten Komplizen zurechtbiegt

Das ist das Albtraumszenario für den Westen. In der UdSSR hatte Belarus das sechstgrößte Atom-Arsenal weltweit, ein Zehntel der Fläche waren Militärstützpunkte, und auch damals hatte man Angst, dass das Land über die knapp 66 Kilometer lange „Suwalki-Lücke“ das Baltikum vom Rest der NATO absperrt. Jetzt lebt diese Angst wieder auf: Die Grenze zu Belarus sei künftig die „neue Trennlinie zwischen demokratischem Westen und Putins autokratischem Imperium“, so Whitmore.

Aber es gibt zivilen Widerstand, der seit Lukaschenkos manipulierter Wahl 2020 nicht abebbt und von dessen Konkurrentin Swetlana Tichanowskaja getragen wird. Deren Anhänger organisieren Freiwilligen-Batallione, die mit der Ukraine kämpfen, obwohl darauf heftige Strafen in Belarus stehen. Zudem sabotieren Zivilisten für Russland wichtige Infrastruktur. Zwei Eisenbahn-Schaltwerke wurden außer Kraft gesetzt, was die Bahn im ganzen Land lahm legte und russischen Truppennachschub verhinderte. Der Widerstand beeinflusst auch die Truppenmoral: In Belarus funktioniert die Desinformation des eigenen Volkes nicht so gut wie in Russland, viele Armeeangehörige weigerten sich schon 2020, gegen die Bevölkerung vorzugehen. Gut möglich, dass das auch bei einem Kriegseintritt gegen die Ukraine so wäre.