"Russen, seid ihr sicher, dass ihr gegen dieses Volk Krieg führen wollt?"

... die Dame, die aus dem fahrenden Auto einen Molotowcocktail auf den russischen Panzer wirft.

Viral gegangen ist ein Twitter-Video, in dem eine junge Ukrainerin auf dem Beifahrersitz eines Autos gezeigt wird. Kurz bevor ihr Fahrer an einem russischen Panzer vorbeifährt, zündet die Dame einen Molotowcocktail an und wirft ihn durchs Fenster auf das Kampffahrzeug.

Der ukrainische Journalist Illia Ponomarenko teilte das Video und schrieb: "Russen, seid ihr sicher, dass ihr einen Krieg mit dieser Nation wollt?"