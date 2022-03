Wie gut wäre Europa vor einem russischen Atomangriff geschützt?

Wie bei den Atommächten USA und Frankreich gibt es aber auch in Russland ein Prüfsystem, das in Kraft tritt, bevor irgendjemand einen Angriff mit Atomraketen starten kann. Das sieht so aus, dass nach dem Befehl des Präsidenten zunächst eine Beurteilung durch die Generäle, den Generalstabschef und den Verteidigungsminister durchgeführt werden muss. Ist die abgeschlossen, so wird das Ergebnis an den Nationalen Sicherheitsrat herangetragen und in weiterer Folge an den Präsidenten. Putin hätte also in letzter Instanz die oberste Entscheidungsgewalt.

"Aber auch beim Abfeuern gibt es hier noch eine gegenseitige Absicherung, also ganz so einfach ist das nicht", sagt Feichtinger. "Und ich möchte noch einmal betonen, für wie unwahrscheinlich ich eine solche Eskalation halte." Für den Fall der Fälle sei aber sowohl in Russland, als auch in Frankreich und den USA immer jemand in der Nähe des Präsidenten, der einen Koffer trägt, über den direkt mit den wichtigsten militärischen Entscheidungsträgern Kontakt aufgenommen werden kann.