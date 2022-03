Besonderer Schutz für ukrainische Flüchtlinge und Quartiersuche

Ankunftszentrum

In der Sport-&-Fun-Halle im 2. Bezirk in Wien wurde von der Stadt ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge eingerichtet. Mit einem Angebot medizinischer und psychosozialer Betreuung

Gemeindebund

Der Gemeindebund hat eine Erklärung zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge

in Städten und Gemeinden beschlossen

Eigene Hotlines

In Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark wurden für die Suche nach Quartieren eigene Hotlines bzw. eMail-Adressen eingerichtet. In Vorarlberg organisiert das Land gemeinsam mit der Caritas Unterkünfte. In Tirol will man heute die Maßnahmen für die Aufnahme von Geflüchteten bekannt geben

Hilfe für Ukrainer

Im Innenministerium wurde außerdem eine Hotline eingerichtet, an die sich Ukrainer wenden können, die in Österreich gestrandet sind und Hilfe suchen. Dafür wurden eigene Folder in ukrainischer und englischer Sprache gedruckt. Unter der Nummer +43 2676 870 9460 ist rund um die Uhr ein Büro mit zumindest vier Personen besetzt