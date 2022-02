KURIER im belagerten Charkiw: Russische Armee bombardiert Wohnsiedlungen

Die Armee rechnet mit weiteren Bodenangriffen – für die Zivilbevölkerung lauert die größte Gefahr jedoch in der Luft: Immer häufiger bombardiert die russische Armee Wohngebäude. Am Montag anscheinend mit sogenannten Clusterbomben -– viele kleine Bomben in einer Bombe, die ursprünglich dafür gedacht ist, Soldaten hinter Stellungen zu treffen. Doch am Montag schlugen sie in einer Wohnsiedlung in zivilem Gebiet ein. Laut Charkiwer Behörden gibt es viele Tote und Verletzte. Kampfjets donnerten über die Stadt, unterstreichen damit die russische Luftüberlegenheit.

Das ständige Bangen macht sich auch bei den Menschen im Hotelkeller bemerkbar: Meist blicken sie vorgebeugt und schweigend auf ihre Smartphones, verfolgen die Berichterstattung über die Waffenstillstandsverhandlungen. Nur die 16 Jahre alte Katia scheint aufgeweckt, bietet Kaffee und Tee an, spricht den Menschen Mut zu. Auf den Billardtisch hat sie eine große Schüssel Süßigkeiten für die Kinder gestellt, mit einem Tuch verdeckt. „Nicht, dass sie wissen, woher ich die Süßigkeiten für sie nehme und dann alles plündern“, lächelt sie.

Noch scheint die Lebensmittelversorgung zu funktionieren: Herrscht keine Ausgangssperre, liefern Fahrer frische Lebensmittel an Geschäfte und Hotels. „Helden“, nennt Liana sie, während sie sich ein frisches Brot streicht. Ihre Bewegungen wirken fahrig, sie zittert leicht. Nervös sucht sie in einer Schatulle nach Beruhigungstabletten, legt sich auf das Sofa und schläft bald ein.