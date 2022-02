KURIER in Charkiw: Wer ohne gelbe Schleife sein Haus verlässt, gilt als Feind

Immer wieder kracht es: Schnellfeuer aus halb automatischen Waffen mischt sich unter das Donnern der Artillerie. Kommen die Einschläge näher, zittern die Wände. Doch Charkiw will sich verteidigen: An fast jeder Straßenecke im Zentrum stand Sonntagfrüh ein ukrainischer Soldat, auf der Schulter sein RPG – eine Panzerabwehrwaffe. An den Fenstern des Rathauses bezogen die Soldaten ihre Stellung, Straßensperren wurden errichtet. Für Zivilisten höchste Zeit, sich einen sicheren Ort zu suchen.

Ein solcher Ort ist der Keller eines Hotels, das etwas vom Zentrum entfernt und am Fuße eines Hügels liegt. In Friedenszeiten war dieser Raum ein schicker Salon: Braune Chesterfield-Sofas, Esstische, ein künstliches Kaminfeuer, das beruhigend prasselt, ein gewaltiger Billardtisch. Jetzt dient er als Ablage für Decken. Rund um den Tisch liegen Matratzen, auf denen kleine Kinder in Decken gehüllt schlafen. Nur der kleine Pavel wuselt herum, von seinem Vater an den Händen gehalten. Gerade erst hat er gelernt, selbstständig zu gehen, stolpert aber noch oft. "Sicher ist sicher", sagt sein Vater, der im Hotel arbeitet – und dortbleiben wird.