Deutsche Kehrtwende macht EU-Waffenlieferungen möglich

Deutschland musste sich lange vorwerfen lassen, es stehe nicht an der Seite Kiews, schließlich hat Berlin Waffenlieferungen an die Ukraine immer ausgeschlossen. Seit dem Wochenende ist das anders: Da teilte Kanzler Scholz mit, dass 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen des Typs „Stinger“ in die Ukraine geliefert werden. Das kommt einer „Revolution in der Sicherheitspolitik gleich“, wie in Deutschland kommentiert wird. Bisher hatte Berlin Lieferungen in aktuelle Konflikte abgelehnt.

Deutschland macht so auch den Weg frei für andere EU-Staaten, denn ein großer Teil der Waffen in europäischen Lagern ist unter deutscher Beteiligung entstanden und bräuchte bei Lieferung das Placet Berlins. Den Anfang machen die Niederlanden und Estland, die umgehend Waffen aus deutscher Produktion oder DDR-Beständen nach Kiew liefern. Bisher haben Großbritannien, Belgien, Dänemark, Tschechien, Lettland und die USA Waffen und Defensivgüter an die Ukraine geliefert.