Vier Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat es am Sonntag einen ersten großen RĂŒckschlag fĂŒr die ukrainische Armee gegeben. Russischen Soldaten ist es nĂ€mlich in der FrĂŒh gelungen, ins Zentrum der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes einzudringen. "Es gibt einen Durchbruch im Zentrum der Stadt", teilte die Stadtverwaltung nach Angaben des Onlinemediums "Kyiv Independent" mit. Die Bewohner der Stadt wurden aufgerufen, in ihren HĂ€usern zu bleiben. Den Behördenangaben zufolge hatten die Eindringlinge nur "leichte Ausstattung". Der Durchbruch ereignete sich nach einer Nacht heftiger KĂ€mpfe um die zweitgrĂ¶ĂŸte Stadt der Ukraine. In der NĂ€he Charkiws war dabei auch eine Gaspipeline explodiert. Sie soll von der russischen Armee in die Luft gejagt worden sein.

Russische Truppen in Millionenstadt Charkiw eingedrungen Vier Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat es am Sonntag einen ersten großen RĂŒckschlag fĂŒr die ukrainische Armee gegeben. Russischen Soldaten ist es nĂ€mlich in der FrĂŒh gelungen, ins Zentrum der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes einzudringen. "Es gibt einen Durchbruch im Zentrum der Stadt", teilte die Stadtverwaltung nach Angaben des Onlinemediums "Kyiv Independent" mit. Die Bewohner der Stadt wurden aufgerufen, in ihren HĂ€usern zu bleiben. Den Behördenangaben zufolge hatten die Eindringlinge nur "leichte Ausstattung". Der Durchbruch ereignete sich nach einer Nacht heftiger KĂ€mpfe um die zweitgrĂ¶ĂŸte Stadt der Ukraine. In der NĂ€he Charkiws war dabei auch eine Gaspipeline explodiert. Sie soll von der russischen Armee in die Luft gejagt worden sein.

Angesichts der sich abzeichnenden Luftraumsperre fĂŒr Russland hat die AUA ihre FlĂŒge in den Aggressorstaat abgesagt. Wie es am Samstagabend in einer der APA ĂŒbermittelten Stellungnahme hieß, wird Austrian Airlines den russischen Luftraum "vorerst in den nĂ€chsten sieben Tagen nicht mehr nutzen". "Die FlĂŒge nach Russland werden in diesem Zeitraum ausgesetzt". Zuvor hatte sich eine EU-weite Luftraumsperre fĂŒr russische Maschinen abgezeichnet.

02/26/2022, 11:40 PM | Anita Kiefer