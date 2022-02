Militärexperte: "Putin will den Krieg schnellstens beenden“

Russland habe zudem auch aus Eigeninteresse kein Interesse daran, dass die Lage weiter eskaliert. 75 Prozent der russischen Landstreitkräfte sind derzeit in der Ukraine stationiert, Russland wäre darum an anderer Stelle exponiert. Die NATO auf der anderen Seite hätte derzeit aber auch nicht die nötigen Kräfte in Europa, um einem Angriff Russlands etwas entgegenzusetzen.

Dass eine weitere Ausdehnung der Kämpfe – etwa aufs Baltikum – derzeit eher unwahrscheinlich ist, sehe man daran, dass in der Region keine russischen Truppen zusammengezogen worden seien. „Russland kann keinen Zwei-Fronten-Krieg führen“, sagt Gady, darauf seien die Streitkräfte nicht ausgelegt. Ausgerüstet sei die russische Armee für „kurze konventionelle Bewegungskriege in der Nähe“ – und genau das sehe man jetzt in der Ukraine. „Russland führt eine aktuelle Version der Kabinettskriege aus dem 18. Jahrhundert“, sagt Gady – die waren limitiert, äußerst brutal und hatten konkrete Ziele. „Es ging nicht um Eroberung, sondern um politische Ziele.“