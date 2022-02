Putins Halbwahrheiten – und die Fakten: Was stimmt, was nicht?

"Man hat versprochen, dass die NATO sich nicht nach Osten bewegt"

Bei den „Zwei-plus-Vier-Verhandlungen“ (BRD, DDR, USA, UdSSR, Frankreich, Großbritannien) im Jahr 1990 wurde eigentlich die deutsche Wiedervereinigung ausgehandelt. Doch bei diesen Gesprächen in Moskau und in den Monaten davor wurde von vielen Spitzenpolitikern auch das Thema der Erweiterung der NATO nach Osteuropa angesprochen. So sind vom deutschen Außenminister Genscher oder vom US-Außenminister Baker Äußerungen dokumentiert, in denen sie klar machen, dass es keine Osterweiterung geben werde. Schriftlich allerdings gibt es über diese Zusagen keine Dokumente. Putin aber beruft sich auf diese Äußerungen.

Wahrheitsgehalt: 50 Prozent

"Es gibt einen Genozid an vier Millionen Menschen"

Das ist die wahrscheinlich dreisteste Lüge Putins. Es gibt seit acht Jahren einen Krieg an der Grenze zu den Separatistengebieten in der Ostukraine. Es gibt sprachliche Diskriminierung der russischsprachigen Minderheit, etwa in den Schulen. Von einem Genozid, also Völkermord, kann nicht einmal im Ansatz die Rede sein. Putin verwendet den Begriff nur, um den Begriff Genozid

zu kontern, weil er im ukrainischen Geschichtsbild eine zentrale Rolle spielt. Es handelt sich um die von Stalin bewusst verursachte Hungersnot in den 1930ern („Holodomor“), der in der Ukraine 3,5 Millionen Menschen – vor allem Bauern – zum Opfer fielen.

Wahrheitsgehalt: 0 Prozent